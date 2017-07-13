Керівника Яворівського полігону підозрюють у роботі на російську розвідку

Служба безпеки України підозрює начальника Яворівського полігону в роботі на Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Як інформує replyua.net, про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 21 червня, згідно з якою за клопотанням слідчого накладено арешт на ноутбук, мобільний телефон, три DVD-диска, флешку і уривок листа паперу з написом «quarto xmail.net», на зворотному боці надрукована фраза «наказом командира військової частини А4150 від 30.12.2015 року № 755 ». Ці речі належать підозрюваному, пише ЛБ.
У документі говориться, що підозрюваний впродовж 2015-2016 років, займаючи посаду начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ), військової частини А4150, на виконання завдань співробітників ГРУ РФ здійснював збір та передачу відомостей військового характеру про діяльність центру.
«Під час дачі пояснень співробітникам СБ України про його конфіденційному співпраці з ГРУ ГШ ЗС РФ, він за власною ініціативою передав співробітникам СБУ уривок паперу з написом, ноутбук, диски і паролі до програми, а також флеш-накопичувач, з допомогою яких він здійснював зв'язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ », - сказано в рішенні суду.