У ЗМІ повідомили про зрив заяви саміту «Україна – ЄС»

Цьогорічний саміт «Україна – ЄС» завершиться без схвалення підсумкової заяви або спільної декларації. Як інформує replyua.net, це станеться вже вдруге за всю історію відносин України і ЄС. Про це стало відомо після зустрічі президентів України Петра Порошенка, голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і глави Європейської Ради Дональда Туска, йдеться в матеріалі «Європейської правди».
«Згідно з правилами європейської дипломатії, відсутність спільної заяви є демонстрацією глибокої кризи у відносинах: мовляв, лідери провели зустріч, але домовитися ні про що не змогли. Тому підсумковий документ вдавалося узгодити кожен раз - навіть в «кризових» 2004 і 2011 роках », - йдеться в матеріалі. Проте цього року все інакше. За наполяганням країн-членів, Європейський союз поставив під сумнів сам факт того, що Україна прагне до інтеграції з ЄС. Київ наполягав, щоб в спільній заяві було посилання на фразу з преамбули Угоди про асоціацію: «Європейський союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, в тому числі її зобов'язання розвивати розвинену і стійку демократію і ринкову економіку».
Однак у Євросоюзі таку ідею категорично не підтримали. Зокрема, Нідерланди зажадали додати в текст нові обмеження європейської мрії України. Гаагу підтримали ще кілька держав, і в кінці кінців переговори просто розірвали.