Политолог: европейцы перестали называть Украину «другой Россией», теперь мы – своеобразная, но вполне европейская страна

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В столице Украины проходит 19-й саммит Украина-ЕС. Евросоюз на саммите представлен президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Как отметил у себя в блоге украинский политолог Владимир Горбач, во вступительном слове Дональд Туск совершенно справедливо отметил, что никто нас не победит, если мы не нанесем поражение самим себе, а в истории это уже было много раз.По словам политолога, демократия – это конкуренция различных взглядов, но борьба на самоуничтожение. Еще один очень существенный момент, Дональд Туск в очередной раз публично говорил на украинском. Его коллеги из Брюсселя слушают и думают, что украинский язык настолько близок к польскому, что каждый поляк может на нем говорить. Получается, что на подсознательном уровне закладывается представление о том, что Украина это не «другая Россия», а страна подобна Польши – своеобразная, но вполне европейская.«Позиция Туска положительно влияет на продвижения Украины в Европе, а также для современных польско-украинских отношений», – резюмировал Владимир Горбач.