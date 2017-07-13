Тука розповів деталі щодо трудових таборів в «Л/ДНР»

На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської області дійсно експлуатується праця ув'язнених. Про це в коментарі InfoResist заявив заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, інформує replyua.net. Він розповів, що говорити про конкретну кількість в’язнів нереально, можливості документувати подібні факти немає.
«Це поширена практика, коли багатьох ув'язнених, у яких ще діє термін покарання , в примусовому порядку виводять на роботи. Це так звані громадські роботи, наприклад, риття окопів, будівництво якихось споруд. Є випадки вивезення на роботу на приватні підприємства, на цегельні заводи, на заводи з виробництва залізобетонних виробів », - розповів він. При цьому Тука розповів, що, як правило, ув’язнені працюють за їжу.
«У разі відмови дуже часто були випадки побиття. І про це повідомляли самі ув'язнені, і вдалося навіть одного з найбільш, так би мовити, яскравих переправити на територію України, він навіть давав прес-конференцію з цього приводу », - заявив заступник міністра.