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В Кабмине инициируют обсуждение с ЕС новой программы поддержки Украины

В Кабмине инициируют обсуждение с ЕС новой программы поддержки Украины
Сегодня в украинской столице глава Кабмина Владимир Гройсман провел встречу с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, а также с Дональдом Туском, возглавляющим Европейский совет, информирует replyua.net. В рамках этой встречи украинская сторона предложила европейским лидерам вынести на обсуждение новую программу, предусматривающую оказание поддержки Киеву. Премьер-министр Украины отметил, что украинская власть и далее выполняет все требования и обязательства, которые стали основой принятой два года назад программы реформ исходя из положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Со слов Гройсмана, в Украине положительно оценили завершение процедуры ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К тому же, руководитель Кабинета министров добавил, что реформирование страны продолжается, несмотря на гибридную войну и сложности, порождаемые ею.

В настоящее время, сказал Владимир Гройсман, в правительстве проводится активная работа, целью которой является создание мониторинга реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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