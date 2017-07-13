Порошенко озвучил амбициозное заявление о проведении саммитов Украина-ЕС

Глава украинского государства Петр Порошенко, выступая сегодня в Киеве на саммите «Украина-ЕС», заявил, что еще ни одно государство в мире не проводило так много всеобъемлющих реформ в условиях, когда не прекращается внешняя агрессия, как это делает нынешняя украинская власть, информирует replyua.net.
При этом Порошенко напомнил, что со стороны Российской Федерации не прекращается ведение гибридной войны, которая затрагивает все фронты, в том числе киберпрлстранство. По мнению украинского лидера, единственной реальной возможностью прекратить продолжающийся уже четвертый год военный конфликт на Донбассе является полное выполнение подписанных в Минске договоренностей. «Чтобы достичь этой цели, очень важно, чтобы Европейский союз сохранял единство и был солидарен с Украиной», - уверен Петр Порошенко, добавив, что продолжение переговоров в «нормандском формате» является гарантией того, что в Украине скоро удастся достичь мира.
«Хотел бы выразить предположение, что в следующий раз местом проведения саммита «Украина-ЕС» станет Донецк или Ялта», - сказал Порошенко.