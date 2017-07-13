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В ЕС назвали требования к Украине для получения нового транша

В ЕС назвали требования к Украине для получения нового транша
Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии, заявил о том, что Украина может получить третий транш от Евросоюза в размере 600 миллионов долларов в декабре этого года, если до середины ноября успеет выполнить все требования.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказали в пресс-службе Кабмина Украины после того, как еврокомиссар провел встречу с Владимиром Гройсманом. «И сегодня нам действительно нужно работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи. Времени не так много - до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш», отметил еврокомиссар.

По словам Домбровскиса, чтобы Украина получила транш, властям необходимо продолжать программы по энергоэффективности, бороться с коррупцией, углублять взаимодействие в решении проблем, связанных с переселенцами, а также решить конкретные экономические вопросы. В сообщении пресс-службы также говорится, что стороны уже в этом году проведут процесс подготовки новых программ сотрудничества и различных проектов.
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