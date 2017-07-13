Біля ВР знову сутички

Активісти Національного корпусу і Національних дружин вранці 13 липня запалили фаєри під стінами Верховної Ради, вимагаючи повного скасування депутатської недоторканності, інформує replyua.net. Як відзначили в прес-службі Національного корпусу, їх активісти «утворили під парламентом справжню димову завісу».
В організації зажадали від нардепів проголосувати за зняття депутатської недоторканності з члена Опозиційного блоку Михайла Добкіна і за притягнення його до кримінальної відповідальності. «Сьогодні голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності з одіозного депутата Добкіна. Ми будемо стежити за голосуванням і щодо цього будемо відповідно реагувати », - зазначив під стінами Ради перший заступник голови Національного корпусу Назар Кравченко. Також активісти закликали нардепів підтримати законопроект №5487, метою якого є спрощення залучення депутатів до юридичної відповідальності без скасування депутатської недоторканності.
Два дні тому Києві під будівлею Верховної Ради також відбулися зіткнення між учасниками мітингу. У протестах під Радою брали участь представники ВО «Свобода», «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Крім того, очікується підхід колони «Національного корпусу».