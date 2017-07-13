Стало відомо меню солдат НАТО на Явоірвському полігоні

У центральному містечку Яворівського полігону організована їдальня для американських, канадських і українських військовослужбовців - як для офіцерів-інстукторов українських військовослужбовців, так і для солдатів, учасників міжнародних навчань. Готує і обслуговує одна українська команда з 35 осіб. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Так, українські бійці дізнаються, якою має бути їжа в армії і бачать суттєву різницю у ставленні кожної держави до своїх військових.
Меню складається з десятків найменувань страв: суп-пюре з брокколі, чебурек з сиром, лосось на пару, м'ясний стейк, рис з овочами, печена картопля, три види салатів, а ще окремо - нарізка овочів, соуси, випічка, в тому числі кілька видів солодкого, фрукти, соки, вода, кава, чай, вершки, морозиво. Кожен день нове меню і вимога - два гарніри.
Канадський уряд виділяє на харчування військовослужбовців на Яворівському полігоні 425 гривень в день, а на українців, які беруть участь в міжнародних навчаннях, 360 гривень, решту суми доплачує українська сторона. В меню американських і канадських військових - більше 600 найменувань продуктів. Є, зокрема, морепродукти, десятки видів сирів.