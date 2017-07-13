Депутаты ВР отказались продлевать срок работы шестой сессии: объявлен перерыв

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В ходе сегодняшнего утреннего заседания депутатов украинского парламента в сессионном зале не хватило голосов, чтобы до пятого сентября текущего года продлить срок работы шестой сессии восьмого созыва. Об этом информирует replyua.net. Инициатором соответствующего предложения выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Народные избранники несколько раз пытались проголосовать за проект постановления, однако в первый раз его поддержали 215 народных депутатов, во второй – 210.В связи с этим Андрей Парубий объявил перерыв на тридцать минут и заявил, что сзывает к себе в кабинет руководителей фракций парламента. Предполагалось, что работа высшего законодательного органа Украины возобновится в 11:05.Отметим, что сегодня Верховная Рада должна рассмотреть внесение изменения в госбюджет на 2017 год (№6600), новую редакцию закона о Конституционном Суде (№6427-д), законопроект о реформировании финансирования системы здравоохранения (№6327), а также представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.