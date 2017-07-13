Прес-секретар «Правого сектору» просить позбавити його громадянства Росії

Глава прес-служби «Правого сектора» Артем Скоропадський написав заяву з проханням позбавити його російського громадянства. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає replyua.net. Заява адресована керівнику Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-полковнику поліції Ользі Кирилової. У ній Скоропадський повідомляє, що відповідно до своєї професійної діяльності, він порушив російський закон, за порушення якого передбачається позбавлення громадянства.
«Хочу повідомити вас, що 30.09.2016 Слідчий комітет Російської Федерації порушив відносно мене кримінальну справу за ч. 1. ст. 282.2 КК РФ, тобто організація діяльності екстремістської організації. У зв'язку з тим, що мої посадові обов'язки потрапляють під дію КК РФ, а також в зв'язку з прийняттям зазначеного вище закону, прошу вас позбавити мене громадянства Російської Федерації», - написав він.
У свою чергу депутат Верховної Ради від «Батьківщини» Ігор Луценко написав, що хоча Скоропадський і написав заяву про позбавлення російського громадянства, однак її вже протягом десяти років не реєструють в Україні.