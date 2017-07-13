Главный плюс и минус нового законопроекта об образовании

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Министр образования Лилия Гриневич в эфире одной из радиостанций поделилась своим мнением относительно нового законопроекта об образовании, назвав один плюс и один минус в законе.По словам министра, один плюс – это то, что мы открываем окно возможностей, чтобы задействовать главный ресурс развития образования. Главный ресурс развития образования – это свобода и демократия. «Пришло время расчистить Авгиевы конюшни, которые не чистились 25 лет постсоветской власти, а накапливались еще больше во времена советской. Законопроект расширяет определенные рамки для всех участников образовательного процесса возможности свободного выбора, свободу творчества», – рассказала Лилия Гриневич.По ее мнению, минус этого законопроекта – это то, что у нас было два варианта, то есть могли принимать этот закон на революционной волне в 2014 году и заложить революционные положения, строя образование 21-го века, ставя амбициозную цель – сделать лучшую в мире систему образования, создавая группу прорыва. Мы пошли по пути создания компромиссного варианта и четвертый год достигаем компромисса. Эта компромиссность и упущение времени – главный минус.