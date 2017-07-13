Біля будівлі ГПУ за гроші пікетували фальшиві учасники АТО

Вчора у Києві під будівлею Генеральної прокуратури України поліція затримала групу чоловіків у камуфляжі, які повинні були зображати учасників АТО під час на проплаченою акції. Про це інформує replyua.net з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
«У процесі відпрацювання оперативної інформації про можливі провокації увагу правоохоронців привернули чоловіки, які дивно поводилися, мали з собою великі господарські сумки і дехто прямо тут організовано переодягався в камуфляж», - йдеться в повідомленні. З метою встановлення їх анкетних даних і мотивів перебування під будівлею ГПУ, їх доставили до Печерського управління поліції.
«З'ясувалося, що більшість з них - вихідці західних областей, які прибули в столицю в пошуках роботи. У своїх поясненнях вони вказали, що біля залізничного вокзалу до них підійшов чоловік і запропонував за 400 гривень взяти участь в акції. При цьому вони повинні були одягнути військову форму ЗСУ і, зображуючи учасників АТО, тримати плакати провокаційного змісту», - повідомили в поліції. Після спілкування з правоохоронцями та надання пояснень всіх чоловіків відпустили. Поліція працює над встановленням осіб організаторів проплаченої акції.