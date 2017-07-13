Количество бюджетных мест в украинских ВУЗах сократится

Олег Шаров, глава Департамента высшего образования Министерства образования, заявил, что украинские ВУЗы ждут от Кабинета министров утверждения госзаказа для студентов на этот год.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Страну, уменьшение количества бюджетных мест в ВУЗах связано с тем, что в текущем году не будет набора на уровень специалиста, и это своеобразная декоммунизация в украинском образовании. «Мы отходим от советской практики и переходим к европейской, построенный на трех уровнях: бакалавр, магистр, доктор философии. Госзаказ увеличен на природоведческие и аграрные специальности. А в сфере туризма, права и экономики госзаказ снижен», заявил глава департамента,
Помимо этого, планируется увеличить подготовку педагогов-предметников по специальности «среднее образование». Будут госзаказы на учителей английского языка, физики, информатики и математики. Ранее сообщалось, что в этом году госзаказ будет снижен примерно на 17 процентов. Напомним, что с 1 сентября также изменится и система обучения в украинских школах.