Цифры впечатляют: за месяц действия безвиза границу со странами ЕС пересекли почти 100 тысяч украинских граждан

Российская пропаганда, а также отдельные наши любители искать подвох и «зраду» время от времени включают пластинку на тему того, что воспользоваться преимуществами безвиза в Украине могут лишь единицы, а всем остальным он совершенно не нужен и не интересен. Об этом в эфире одного из телеканалов отметила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, передает replyua.net.
По словам политолога, на зло всем тем, кто говорит о ненужности безвиза появились цифры за месяц действия безвиза, которые свидетельствуют об обратном. По данным Госпогранслужбы Украины, за месяц действия безвиза границу со странами ЕС с биометрическими паспортами пересекли почти 100 тысяч украинских граждан. Отказ получили только 49 украинцев, по причине или отсутствия биометрического паспорта, или несостоятельности подтвердить цель поездки, отсутствия обратных билетов или надлежащей суммы денег на каждый день. Надо отметить, что по части таких же причин могут отказать и тем, кто пересекал границу с действующей шенгенской визой в паспорте.
«По поводу якобы несостоятельности украинских граждан путешествовать в страны шенгена, хочу привести еще одну цифру Госпогранслужбы: с 11 июня по 23 июня в страны ЕС по старой процедуре с наличием визы въехало более 700 тысяч граждан Украины», – резюмировала политолог.