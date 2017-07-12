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У САП почали розслідування щодо Луценка – ЗМІ

У САП почали розслідування щодо Луценка – ЗМІ
Фахівці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідування з приводу можливого зловживання владою під час призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Такі дані журналістам надали у прес-службі відомства. За попередньою інформацією до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 364 част. 2 Кримінального Кодексу України про зловживання владою та службовим становищем. Як відзначили в САП, мова йде про те, що з метою призначення Юрія Луценка на посаду очільника Генпрокуратури, окремі посадові особи сприяли внесенню відповідних змін до українського законодавства.

Нагадаємо, раніше у САП порушили справу проти генпрокурора Юрія Луценка, звинувачуючи його у несплаті податків. Про це заявив очільник САП Назар Холодницький, зауваживши, що підставою для початку розслідування слугувала заява голови Радикальної партії України Олега Ляшка. Лідер радикалів звинуватив Луценка в тому, що будинок генпрокурора площею в 900 квадратних метрів, було зареєстровано на його тестя без попередньої сплати податків.
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