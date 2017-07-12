Київ офіційно визнає Донбас окупованою Росією територією – ЗМІ

До рук журналістів потрапив частина тексту законопроекту про реінтеграцію Донбасу, над розробкою якого працювала Рада нацбезпеки та оборони України. Згідно з цим документом, окремі райони Донеччини та Луганщини визнаються територіями, які окупувала Російська Федерація, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таке положення містить перша стаття зазначеного проекту закону. Друга стаття закону встановлює, що будь-які органи та посадові особи окупованих територій, які не є передбачені українським законодавством, визнаються так само незаконними, як і будь-які акти, рішення чи документи видані ними.
Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента України повідомляли, що закон про реінтеграцію Донбасу планують узгодити з українськими міжнародними партнерами. Зокрема,як зазначив заступник очільника АП Костянтин Єлісєєв, передбачено обговорення положень документу з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Нині, за словами Єлісєєва, Київ отримав обнадійливу реакцію іноземних партнерів з цього приводу.