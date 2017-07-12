Компанія Ryanair не планує відновлювати переговори з Києвом

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Представники ірландської авіакомпанії Ryanair не мають намірів відновлювати переговорний процес з Києвом з приводу підписання контракту про вихід лоукостера на український ринок. Про це прес-служба європейського авіаперевізника повідомила журналістам InfoResist, розповідає replyua.net.У запиті українських журналістів щодо можливостей продовження переговорів, у компанії заявили, що їм нема чого додати до прес-релізу, що було оприлюднено 10 липня. Слід відмітити, що днем раніше очільник Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив, що він дав доручення гендиректору аеропорту «Бориспіль»Павлу Рябкіну, аби той відновив переговорний процес з європейцями. Натомість міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що він звернувся до уряду з проханням звільнити нинішнього очільника Борисполя через зрив переговорів.Нагадаємо, раніше представники Ryanair анонсували вихід на український ринок вже восени поточного року. Однак незабаром з’явилася інформація, що продаж квитків на рейси з та до України було зупинено. Як з’ясувалося пізніше, сторони не змогли узгодити під час переговорів окремі пункти контракту.