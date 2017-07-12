Геращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Віце-спікер українського парламенту та представниця України в переговорному процесі в Мінську Ірина Геращенко різко прокоментувала відеозвернення матері затриманого російського військового Віктора Агєєва, в якому жінка звернулася з проханням до Петра Порошенка, аби той помилував її сина, інформує replyua.net з посиланням на Апостроф.
Геращенко заявила, що якщо матір «військового злочинця Агеєва» просить звільнити її сина, то українці просять помилувати українця Олега Сенцова та ще багатьох, хто, на відміну від Агєєва, ні в чому не винен. Політик наголосила, що в своєму зверненні Світлана Агєєва і слова не промовила з приводу того, що її сина послали вбивати громадян України, які теж є чиїмись синами.
Геращенко порадила, аби матір російського контрактника, яка раніше жодного разу не думала, де її син та чим він займається, звернулася до російського президента Путіна з вимогою, аби той помилував і відпустив українців, яких незаконно утримують на території РФ або в окупованих підконтрольними Москві бойовиками регіонах. На її думку, це дозволить надалі розблокувати процес звільнення заручників і провести обмін, після того, як Москва визнає, що російські військові сидять в українських тюрмах.