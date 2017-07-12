валюта
СпецтемаВоенный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair
Керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до Кабінету міністрів з поданням на звільнення Павла Рябкіна, який обіймає посаду гендиректора аеропорту «Бориспіль», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Щоправда урядовець відмітив, що наразі прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав Рябкіну доручення відновити переговорний процес з ірландською компанією, узгодити всі проблемні питання і таки підписати контракт. Тому Омелян заявив, що бажає побачити, як керівник Борисполя виконає це доручення.

Варто нагадати, що таке рішення міністра інфраструктури пов’язане з тим, що напередодні підписання контракту, представники ірландської компанії Ryanair, що є однією з найбільших компаній-лоукостерів, заявили, що вони не вийдуть найближчим часом на український ринок. В коментарі офіційних представників компанії зазначається, що це пов’язано з тим, що керівництво аеропорту Бориспіль відмовилися виконувати умови компанії. Крім того, Володимир Омелян раніше заявляв, що крім керівництва Борисполя, винним можна вважати компанію МАУ, що є найбільшим авіаперевізником України.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: цей день ввійде в історію, але ми це зрозуміємо пізніше

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
11442

Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських

12 июл 2017
10775

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное

12 июл 2017
5486

Сирійський генерал розповів, що буде з російською армією після перемоги над Асадом

Після перемоги над режимом Асада російську армію, яка вбиває сотні мирних громадян, виженуть з Сирії. Як інформує replyua.net, про це заявив Ахмад Рахаль, генерал Вільної Сирійської армії, яка веде

Последние новости

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair

У Міносвіти аргументували рішення про скорочення держзамовлення на деяких спеціальностях

Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Блогер о Навальном: Гиркин размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим

Омелян анонсував початок роботи в Україні «кращої авіакомпанії світу»

Приватбанк був фінансовою пірамідою – Нацбанк

Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа

Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Пономарьов про реінтеграцію Донбасу: Україні потрібно більше контактувати з США, ніж з Європою

Москва визнала факт вивезення вугілля з Донбасу

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

Порошенко пропонує створити нове міністерство

Путин может жестко ответить Лукашенко на предательство России в пользу Украины, – политолог

В ЦРУ звинуватили Росію у вибори президента США у 2012 році

Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України

Оказывается, российский ефрейтор Агеев подвергся дурному влиянию и пошел убивать украинцев

У реєстрі митниці РФ присутні дані про завезення антрациту з «ЛДНР»

В США диспетчеру вдалося попередити «найбільшу катастрофу в історії авіації»

Матір захопленого російського військового Агєєва звернулася до Порошенка

 Новости за день