Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair

Керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до Кабінету міністрів з поданням на звільнення Павла Рябкіна, який обіймає посаду гендиректора аеропорту «Бориспіль», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Щоправда урядовець відмітив, що наразі прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав Рябкіну доручення відновити переговорний процес з ірландською компанією, узгодити всі проблемні питання і таки підписати контракт. Тому Омелян заявив, що бажає побачити, як керівник Борисполя виконає це доручення.
Варто нагадати, що таке рішення міністра інфраструктури пов’язане з тим, що напередодні підписання контракту, представники ірландської компанії Ryanair, що є однією з найбільших компаній-лоукостерів, заявили, що вони не вийдуть найближчим часом на український ринок. В коментарі офіційних представників компанії зазначається, що це пов’язано з тим, що керівництво аеропорту Бориспіль відмовилися виконувати умови компанії. Крім того, Володимир Омелян раніше заявляв, що крім керівництва Борисполя, винним можна вважати компанію МАУ, що є найбільшим авіаперевізником України.