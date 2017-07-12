У Міносвіти аргументували рішення про скорочення держзамовлення на деяких спеціальностях

У Міністерстві освіти на науки розповіли, чому в цьому році скоротили обсяг державного замовлення на окремі спеціальності, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Очільник департаменту вищої освіти МОН Ігор Шаров заявив, що таке рішення в міністерстві ухвалили щодо тих спеціальностей, яким характерні високі заробітні плати у професіях, які виправдовують конкретне навчання. Зокрема, це стосується,економіки, права, міжнародного права, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Шаров пояснив, що беручи до уваги наповненість ринку праці по зазначених спеціальності, цілком аргументовано рішення уряду, що на спеціальностях, які мають найвищі зарплати, буде контрактне навчання, що також в майбутньому себе виправдає.
Як зауважив представник уряду, нині держава має зосередити свою увагу на спеціальностях технічної, природничої та аграрної сфер, де сьогодні, як зазначив Шаров, не так легко виправдати оплату контрактного навчання. Однак вони є важливими, адже від них залежить рівень науково-технічного прогресу держави та показники національної економіки на десятки років в майбутньому, підкреслив урядовець.