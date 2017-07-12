Омелян анонсував початок роботи в Україні «кращої авіакомпанії світу»

Починаючи з 23 серпня відома арабська авіакомпанія Qatar Airways здійснюватиме щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує replyua.net.,
«Краща авіакомпанія світу 2016 з версії Skytrax - в Україні! Qatar Airways починаючи з 23 серпня 2017 почне здійснювати щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи. Перед цим були проведені і переговори на рівні авіаційних служб обох країн, а також допомогла злагоджена робота Міністерства, Посольства України в Катарі і Державіаслужби», - зазначив міністр. Він підкреслив, що у пасажирів завжди повинен бути вибір, і чим більше авіакомпаній буде вибирати аеропорти України для здійснення рейсів, тим краще буде розвиватися авіаційна галузь в цілому. «Не зупиняємося на досягнутому і йдемо тільки вперед!» - додав Омелян.
Раніше ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair розіслала всім клієнтам, які купили квитки, лист з докладною інструкцією, про що писала «Економічна правда». Так, згідно з цією інструкцією у пасажира є 2 опції: отримати повну компенсацію грошей за квитки або безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорту.