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Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа

Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа
До затримання в Італії бійця Нацгвардії Віталія Марківа причетний італійський політик Мауріціо Марроне, який співпрацює з бойовиками «Л/ДНР». Як інформує replyua.net, про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело. За його інформацією саме Марроне є організатором доносу на українського військового.

Мауріціо Марроне - муніципальний депутат провінції П'ємонт, член регіонального парламенту від партії Брати Італії (італійська політична партія націоналістично-консервативного спрямування). Він є координатором незаконного представництва «ДНР» в Турині. Марроне двічі відвідував підконтрольну бойовикам самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» територію.

На початку липня в Італії правоохоронцями було затримано українського добровольця Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккеллі. Військового затримали 30 червня в Болоньї. Про це повідомляє видання Repubblica. Марків в кінці 2013 року приїхав до Києва і був серед учасників подій на Майдані. Після він вступив в добровольчий батальйон, який згодом увійшов до складу Національної гвардії.
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