Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Департаменті економічного розвитку і управлінні комунального майна Львівської міської ради. Як інформує replyua.net, про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net в середу, 12 липня. За даними ЗМІ, обшук також пройде і у заступника голови міськради з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Видання зазначає, що Васьків також є головою комісії, що вивчає факти незаконного відчуження об'єктів комунального майна у Львові.
У прес-службі міськради уточнили агентству «Інтерфакс-Україна», що обшуки проводяться в рамках розслідування виведення з комунальної власності понад 20 об'єктів нерухомого майна вартістю в десятки мільйонів гривень.
Як повідомлялося, на початку червня поточного року прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб управління комунального майна в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків в результаті виведення з комунальної власності зазначеної нерухомості. Нагадаємо, що сьогодні у ДП «НЕК
«Укренерго» співробітники Генеральної прокуратури провели обшуки.