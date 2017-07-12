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Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Співробітники СБУ завітали до мерії Львова
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Департаменті економічного розвитку і управлінні комунального майна Львівської міської ради. Як інформує replyua.net, про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net в середу, 12 липня. За даними ЗМІ, обшук також пройде і у заступника голови міськради з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Видання зазначає, що Васьків також є головою комісії, що вивчає факти незаконного відчуження об'єктів комунального майна у Львові.

У прес-службі міськради уточнили агентству «Інтерфакс-Україна», що обшуки проводяться в рамках розслідування виведення з комунальної власності понад 20 об'єктів нерухомого майна вартістю в десятки мільйонів гривень.

Як повідомлялося, на початку червня поточного року прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб управління комунального майна в зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків в результаті виведення з комунальної власності зазначеної нерухомості. Нагадаємо, що сьогодні у ДП «НЕК
«Укренерго» співробітники Генеральної прокуратури провели обшуки.
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