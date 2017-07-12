Пономарьов про реінтеграцію Донбасу: Україні потрібно більше контактувати з США, ніж з Європою

Питання врегулювання ситуації на Донбасі потрібно обговорювати з США, оскільки вони мають більш зрозумілу позицію, ніж Європа. Як інформує replyua.net з посиланням на InfoResist, такої думки дотримується колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. Він вважає, що врегулювання законопроекту про Донбас з США - це вирішальний крок.
«Україні варто набагато більше розмовляти з США і набагато менше з європейцями, з урахуванням того, що позиція європейців більш суперечлива і фундаментальні аспекти, перш за все в Німеччині, там і економічні та стратегічні, вони набагато більше пов'язані з Росією ніж з Україною», - сказав експерт. Пономарьов розповів, що співпраця з Донбасу і призначення нового спецпредставника США по Україні - це позитивні кроки.
При цьому експерт зазначив, що Верховній Раді важко буде відразу прийняти такий фундаментальний стратегічний закон. «Мені здається набагато простіше було б спочатку виробити схему врегулювання, яка зрозуміло, що прохідна і дійде до кінця, тобто з якою погодилися б сепаратисти, росіяни, міжнародне співтовариство і, перш за все, українське суспільство. І тільки після цього стверджувати подібну схему врегулювання у вигляді закону», - заявив він.