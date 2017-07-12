WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

Авіакомпанія WizzAir оголосила про збільшення операційної діяльності в Україні в 2018 році і відкритті нових рейсів. Як передає replyua.net, про це повідомив головний корпоративний директор WizzAir Оуен Джонс на прес-конференції. Так, вже відомо, що компанія додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту «Київ» (Жуляни) з квітня 2018 року.
Протягом того ж місяця WizzAir запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінн, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва в наступному році. Рейси до Лісабона і Таллінна будуть відбуватися тричі на тиждень. Ціна квитків в португальському напрямку - від 1149 грн., в естонському - від 719 грн. Початок рейсів - 19 квітень 2018 року. Кількість рейсів з Києва до Мюнхена Меммінгем збільшиться з 5 до 7 рейсів на тиждень; в Дортмунд - з 4 до 5; в Братиславу - з 4 до 5.
Також буде збільшено кількість рейсів в Кельн (з 3 до 5), Копенгаген (з 3 до 4), кіпрську Ларнаку (з 2 до 4) і Ганновер (з 2 до 4). Повідомляється, що зазначені кроки приведуть до додаткових інвестицій в київську базу компанії в розмірі майже 300 млн. доларів, а також до зростання кількості посадочних місць на більш, ніж 1,5 млн. (+ 97% в порівнянні з попереднім роком).