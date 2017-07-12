валюта
СпецтемаВоенный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні
Авіакомпанія WizzAir оголосила про збільшення операційної діяльності в Україні в 2018 році і відкритті нових рейсів. Як передає replyua.net, про це повідомив головний корпоративний директор WizzAir Оуен Джонс на прес-конференції. Так, вже відомо, що компанія додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту «Київ» (Жуляни) з квітня 2018 року.

Протягом того ж місяця WizzAir запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінн, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва в наступному році. Рейси до Лісабона і Таллінна будуть відбуватися тричі на тиждень. Ціна квитків в португальському напрямку - від 1149 грн., в естонському - від 719 грн. Початок рейсів - 19 квітень 2018 року. Кількість рейсів з Києва до Мюнхена Меммінгем збільшиться з 5 до 7 рейсів на тиждень; в Дортмунд - з 4 до 5; в Братиславу - з 4 до 5.

Також буде збільшено кількість рейсів в Кельн (з 3 до 5), Копенгаген (з 3 до 4), кіпрську Ларнаку (з 2 до 4) і Ганновер (з 2 до 4). Повідомляється, що зазначені кроки приведуть до додаткових інвестицій в київську базу компанії в розмірі майже 300 млн. доларів, а також до зростання кількості посадочних місць на більш, ніж 1,5 млн. (+ 97% в порівнянні з попереднім роком).


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: цей день ввійде в історію, але ми це зрозуміємо пізніше

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
11442

Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських

12 июл 2017
10775

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное

12 июл 2017
5486

Сирійський генерал розповів, що буде з російською армією після перемоги над Асадом

Після перемоги над режимом Асада російську армію, яка вбиває сотні мирних громадян, виженуть з Сирії. Як інформує replyua.net, про це заявив Ахмад Рахаль, генерал Вільної Сирійської армії, яка веде

Последние новости

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair

У Міносвіти аргументували рішення про скорочення держзамовлення на деяких спеціальностях

Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Блогер о Навальном: Гиркин размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим

Омелян анонсував початок роботи в Україні «кращої авіакомпанії світу»

Приватбанк був фінансовою пірамідою – Нацбанк

Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа

Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Пономарьов про реінтеграцію Донбасу: Україні потрібно більше контактувати з США, ніж з Європою

Москва визнала факт вивезення вугілля з Донбасу

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

Порошенко пропонує створити нове міністерство

Путин может жестко ответить Лукашенко на предательство России в пользу Украины, – политолог

В ЦРУ звинуватили Росію у вибори президента США у 2012 році

Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України

Оказывается, российский ефрейтор Агеев подвергся дурному влиянию и пошел убивать украинцев

У реєстрі митниці РФ присутні дані про завезення антрациту з «ЛДНР»

В США диспетчеру вдалося попередити «найбільшу катастрофу в історії авіації»

Матір захопленого російського військового Агєєва звернулася до Порошенка

 Новости за день