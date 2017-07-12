Порошенко пропонує створити нове міністерство

Президент України пропонує створити нове міністерство, яке буде опікуватися питаннями ветеранів антитерористичної операції, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
З відповідною пропозицією глава держави звернувся до українського парламенту. Порошенко відмітив, що він просить представників Верховної Ради та Кабінету міністрів проаналізувати можливість створення нового міністерства. Президент відмітив, що за останні 2,5 роки в антитерористичній операції взяли участь 300 тисяч українців і тому наразі необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб ветерани відчували, що держава їх захищає.
Нагадаємо, що раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляв, що антитерористичну операцію необхідно завершувати. На його думку, формат АТО на даний момент вже вичерпав себе і необхідно змінювати його. Над відповідним законопроектом працювали представники уряду та депутати Верховної Ради. Передбачається, що Київ має також провести консультації з міжнародними партнерами щодо окремих пунктів цього закону.