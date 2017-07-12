Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України

Бездіяльність депутатів ВР залишає Україну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу РНБО. Турчинов висловлює розчарування з огляду на те, що Верховна Рада ігнорує питання захисту держави від кібератак.
«Депутати, які працюють кілька днів на місяць, напевно, дуже втомилися і з наступного тижня йдуть на кілька місяців в чергову відпустку. Вчора вони навіть не змогли включити до порядку денного закон, який має ключове значення для кіберзахисту держави», - сказав Турчинов.
За його словами, парламентарії «стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни» і не включили до порядку денного у вівторок проект закону «Про протидію загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері». Турчинов вказав, що депутати підуть у відпустку, «залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій». «До речі, у депутатів теж немає часу розглянути в другому читанні закон №2126а «Про основи забезпечення кібербезпеки », який вже кілька місяців перебуває у Верховній Раді», - сказав він.