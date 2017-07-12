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Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України

Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України
Бездіяльність депутатів ВР залишає Україну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу РНБО. Турчинов висловлює розчарування з огляду на те, що Верховна Рада ігнорує питання захисту держави від кібератак.

«Депутати, які працюють кілька днів на місяць, напевно, дуже втомилися і з наступного тижня йдуть на кілька місяців в чергову відпустку. Вчора вони навіть не змогли включити до порядку денного закон, який має ключове значення для кіберзахисту держави», - сказав Турчинов.

За його словами, парламентарії «стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни» і не включили до порядку денного у вівторок проект закону «Про протидію загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері». Турчинов вказав, що депутати підуть у відпустку, «залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій». «До речі, у депутатів теж немає часу розглянути в другому читанні закон №2126а «Про основи забезпечення кібербезпеки », який вже кілька місяців перебуває у Верховній Раді», - сказав він.
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