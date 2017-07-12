Активісти Києва відкрили пісочний пляж, який відвоювали у «пісочної мафії»

У Києві в районі Осокорки відкрився новий громадський пляж на озері Тягло. Активісти завершують облаштування території навколо водойми, інформує replyua.net. Відомо, що протягом тривалого часу в цій місцевості орудували «пісочний браконьєри». Прикриваючись документами на облаштування пляжу, вони незаконно намивали і продавали пісок.
Завдяки допомозі місцевої влади, прокуратури, комунального підприємства «Плесо», активістів громадської організації «Стопкорупція», Української асоціації видобувачів піску (УАВП), громадського руху «Лівий берег» і «СтопКор» менше ніж за місяць діяльність браконьєрів вдалося зупинити, а територія була переобладнана в громадський пляж.
Активістами була проведена велика робота: територію розчистили від сміття, за допомогою бульдозерів розрівняли терикони піску, залишеного браконьєрами. Берег зробили доступним для купання в озері. Також встановили лавочки і волейбольний майданчик. Варто нагадати, що раніше активісти «Стоп корупції» розчистили дві карти на березі озера Тягле у Дарницькому районі Києва, де раніше браконьєри проводили незаконний видобуток піску. На території працювали одразу три бульдозери.