У Львові підрахували збитки через відмову Ryanair працювати в Україні

З приходом компанії-лоукостера Ryanair до Львова очікувалося до 300 тисяч додаткових пасажирів в рік, що принесло б місту близько 400 додаткових євро в середньому з кожного туриста. Як інформує replyua.net, про це повідомила керівник аеропорту «Львів» Тетяна Романовська в коментарі Zaxid.net.
За її словами, лоукостер висував надмірні вимоги і в переговорах з цим аеропортом, втім керівництву і представникам компанії вдалося досягти компромісу. Романовська вважає, що угода з авіаперевізником було б дуже вигідним для країни і міста, і не розуміє, чому директор столичного аеропорту не зміг укласти угоду з лоукостером.
«Укладена угода з Ryanair є вигідним нам, комерційно вигідним - без всяких доплат. Спочатку вони висували вимоги, які ми просто фізично не могли виконати, хоча б тому, що це не в нашій компетенції. Але під час переговорів, які тривали кілька днів, представники Ryanair зняли такі нереальні вимоги і ми змогли укласти нормальну рентабельну угоду. Я не розумію, чому керівництво аеропорту «Бориспіль» не змогло домовитися», - зазначила Романовська.