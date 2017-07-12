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Оприлюднені деталі вибуху на АЗС у Київській області

Оприлюднені деталі вибуху на АЗС у Київській області
Серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого вибухнула АЗС на Київщині, сталася через порушення правил дорожнього руху обома учасниками аварії. Як інформує replyua.net, на трасі Київ - Ковель зіткнулися бус і легковий автомобіль Daewoo: сила удару була такою, що одну з машин відкинуло в автозаправну станцію, яка вибухнула. Внаслідок цього загинула пенсіонерка, її син отримав опіки. Свідки кажуть - все відбулося за лічені секунди.

Водій автобуса вирішив повернути на автозаправну станцію через суцільну смугу. Легковий автомобіль, який їхав за ним, пішов на обгін, також нехтуючи правилами дорожнього руху. В результаті сталося зіткнення і автомобіль відкинуло в цистерну з газом - її підкинуло на кілька десятків метрів в повітря. Загиблу жінку довелося вирізати з каркаса машини, а її сина обстежили медики - він отримав незначні опіки.

Як відомо, вчора, 11 липня, неподалік від будівлі Верховної Ради в Києві автомобіль збив співробітника поліції. Про це повідомляє портал «Київ Оперативний». «В центрі Києва, біля Верховної Ради, на перетині вулиць Шовковичної та Грушевського водій автомобіля Hyundai, державний номер - BE8102BE, збив перебігала на «зелений» сигнал світлофора лейтенанта національної поліції», - йдеться в повідомленні.
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