Оприлюднені деталі вибуху на АЗС у Київській області

Серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого вибухнула АЗС на Київщині, сталася через порушення правил дорожнього руху обома учасниками аварії. Як інформує replyua.net, на трасі Київ - Ковель зіткнулися бус і легковий автомобіль Daewoo: сила удару була такою, що одну з машин відкинуло в автозаправну станцію, яка вибухнула. Внаслідок цього загинула пенсіонерка, її син отримав опіки. Свідки кажуть - все відбулося за лічені секунди.
Водій автобуса вирішив повернути на автозаправну станцію через суцільну смугу. Легковий автомобіль, який їхав за ним, пішов на обгін, також нехтуючи правилами дорожнього руху. В результаті сталося зіткнення і автомобіль відкинуло в цистерну з газом - її підкинуло на кілька десятків метрів в повітря. Загиблу жінку довелося вирізати з каркаса машини, а її сина обстежили медики - він отримав незначні опіки.
Як відомо, вчора, 11 липня, неподалік від будівлі Верховної Ради в Києві автомобіль збив співробітника поліції. Про це повідомляє портал «Київ Оперативний». «В центрі Києва, біля Верховної Ради, на перетині вулиць Шовковичної та Грушевського водій автомобіля Hyundai, державний номер - BE8102BE, збив перебігала на «зелений» сигнал світлофора лейтенанта національної поліції», - йдеться в повідомленні.