Робота «Укренерго» паралізована через обшуки Генпрокуратури

У приміщенні державного підприємства «НЕК «Укренерго» співробітники Генеральної прокуратури проводять обшуки. Про це повідомив директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» Михайло бно-Айріян на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
«Що ж, у нас проводяться обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну і реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас », - йдеться в повідомленні. За його словами, співробітників «Укренерго» не пускають на робочі місця. «Стратегічне держпідприємство паралізовано« всевидячим оком »Генпрокуратури», - зазначив бно-Айріян.
Нагадаємо, що кілька днів тому Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело слідчі дії в головному офісі ПриватБанку. За інформацією Бюро, ці дії здійснювалися в рамках розслідування кримінальної виробництва за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також у зв’язку з розтратою коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі менеджментом і власниками істотної участі зазначеної банківської установи (ч.2 ст. 364 , ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 млрд грн.