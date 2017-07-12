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Депутати ВР загнали у глухий кут справи Лозового і Дейдея – Холодницький

Депутати ВР загнали у глухий кут справи Лозового і Дейдея – Холодницький
Слідство у справах народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового заходить в глухий кут. Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє replyua.net з посиланням на «Укрінформ».

«Слідство вже було проведено в тих рамках, які визначає депутатська недоторканність. Що стосується решти слідчих дій, то їх можна провести тільки після надання згоди на притягнення до відповідальності. Якщо цього немає, слідство наразі фактично заходить в глухий кут, тому що парламент замість суду вирішив, що та чи інша особа невинно », - зазначив Холодницький.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Дейдея і Андрія Лозового. Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, у вересні він планує подати повторне подання в Раду на позбавлення імунітету та притягнення до кримінальної відповідальності нардепів Лозового і Дейдея. Розслідування з приводу доходів Дейдея було розпочато в листопаді 2016 року. Під час слідства було встановлено, що депутат в 2015-2016 роках придбав квартиру і два автомобіля Audi Q7 на загальну суму 6,134 млн. гривень. Це більш ніж в чотири рази перевищує сукупний дохід сім'ї Дейдея за 2007-2016 роки.
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