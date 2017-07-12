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Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине
В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное отношение к Украине, и подтверждением этого является недавнее назначение Курта Волкера посланником США по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает replyua.net.

В свою очередь, экс-посол США в Украине Джон Хербст уверен: факт того, что именно Волкер получил эту должность, свидетельствует о том, что сейчас в Белом доме весьма серьезно относятся к Украине.

Журналисты отмечают, что после того, как в немецком Гамбурге завершился саммит «Большой двадцатки» Тиллерсон и Волкер прибыли в Киев. Там состоялась их встреча с украинским президентом Петром Порошенко. Выступая в украинской столице глава американской дипломатии заявил, что инициатором военных действий на Донбассе является именно Москва. Для украинской стороны такие слова Рекса Тиллерсона стали самым настоящим облегчением, так как с момента инаугурации Дональда Трампа никто точно не мог сказать, как именно новая американская власть будет оценивать российскую агрессию в Украине.
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