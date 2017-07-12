Военный эксперт разъяснил, при каких условиях Украине удастся вернуть Крым

В беседе с журналистами издания «Апостроф» военный аналитик Алексей Арестович выразил мнение, что большое значение в процессе возвращение Украине Крыма играет то, чтобы из информационной повестки как Украины, так и мира эта тема не исчезла, сообщает replyua.net. По мнению Арестовича, Крым, в сравнении с Донбассом, принято считать оккупированной территорией со всеми последствиями, которые из этого вытекают.
«Должна проводиться работа над сбором юридических материалов, чтобы Россия как государство была осуждена. Все финансовое обеспечение оккупированных территорий Киев должен перевесить на Москву, а также необходимо не прекращать работу над накапливанием базы по преступлениям», - сказал Арестович. С его слов, в Российской Федерации есть договоренность даже среди представителей оппозиции на то, чтобы не возвращать Украине Крым.
Военный эксперт акцентирует внимание на необходимости постоянных усилий, причем как со стороны центральной власти Украины, так и со стороны общества. К тому же, Алексей Арестович допускает, что когда украинская армия будет состоять из 600 тысяч солдат, тогда можно будет поднимать вопрос о военном пути возвращения аннексированного полуострова.