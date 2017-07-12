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В СБУ відкрили 34 кримінальних справи проти користувачів «Одноклассники» і «Вконтакті»

В СБУ відкрили 34 кримінальних справи проти користувачів «Одноклассники» і «Вконтакті»
З початку 2017 року Служба безпеки України відкрила проти користувачів соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники» 34 кримінальних провадження за обвинуваченням у поширенні антиукраїнської пропаганди. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба СБУ.

У повідомленні відомства сказано, що в протягом січня - червня 2017 СБУ щодо власників і (або) адміністраторів спільнот в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Однокласники», які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади в країні, проведення масових заворушень і інших протиправних дій, зареєстровано 34 кримінальні виробництва, 27-ми особам оголошено про підозру і винесено 27 обвинувальних вироків суду за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Також зірвані наміри іноземної спецслужби використовувати мережу з більш ніж десяти інтернет-сайтів для розповсюдження серед українців російської пропаганди і деструктивних матеріалів, що містять окремі заклики до вчинення злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів державної безпеки.
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