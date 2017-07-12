Через відсутність реформ ЄБРР заблокував надання кредиту «Нафтогазу»

«Нафтогаз» не може отримати доступ до кредиту ЄБРР через відсутність реформ, інформує replyua.net. Раніше у Європейському банку реконструкції та розвитку погодилися надати «Нафтогазу» 300 мільйонів доларів у вигляді кредиту на закупівлю газу, проте зараз доступ до кредитних коштів заблокований. ЄБРР не сподобалося, що українська сторона не приймає реформу, про яку домовлялися перед укладенням кредитної угоди.
Про блокування ЄБРР доступу до кредиту повідомили в «Нафтогазі», зазначивши, що умовою розблокування доступу є виконання реформи корпоративного управління та затвердження фінансового плану. А це все в руках не самої компанії, а Кабінету міністрів України.
При цьому наголошується, що ЄБРР пішов на поступки і надав «Нафтогазу» частковий доступ до кредиту. Мова йде про суму в 66 мільйонів доларів. Решту грошей «Нафтогаз» отримає тільки після виконання обіцянок не пізніше липня. У «Нафтогазі» кажуть, що кредит ЄБРР дуже важливий для підготовки до зимового сезону, адже може бути зірвано програму із закупівлі необхідного обсягу природного газу. Раніше уряд України спрогнозував повну відмова від імпорту газу протягом кількох найближчих років, а в перспективі Україна сама почне продавати газ іншим країнам.