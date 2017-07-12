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Надія є: Ryanair таки може вийти на український ринок

Надія є: Ryanair таки може вийти на український ринок
Найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair таки може з’явитися на українському ринку. Принаймні таку інформацію оприлюднила генеральний директор львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Вона повідомила, що мала розмову з представниками Ryanair і вони заявили їй, що компанія може переглянути рішення щодо виходу на український ринок в разі, якщо вдасться узгодити окремі пункти угоди з аеропортом «Бориспіль». Саме таку інформацію Романовській надали у Ryanair. Варто відмітити, що відповідну інформації було також розміщено на офіційному сайті ірландської компанії. У повідомленні зазначається, в представники Ryanair мають надію, що в майбутньому вони таки підпишуть з Україною договір.

Наразі ж комерційний директор компанії Девід О’Браєн, відзвітував, що наразі представники Борисполя продемонстрували, що Україну не можна вважати достатньо зрілою та надійною для бізнесу країною. Щоправда при цьому представник Ryanair додав, що йому шкода, що в цій ситуації постраждав також львівський аеропорт.
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