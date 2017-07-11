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В Україні почне роботу новий оператор мобільного зв’язку

В Україні почне роботу новий оператор мобільного зв’язку
Оператор віртуальної зв'язку LycaMobile виходить на український ринок. Компанія «ТриМоб» (Укртелеком), яку буде використовувати для роботи LycaMobile, отримала копію ліцензії на 3G. Її видала Нацкомісія регулювання зв'язку, інформує replyua.net. 4 липня регулятор вніс до телеком-реєстру компанію «Лайкамобайл Україна», яка представлятиме інтереси LycaMobile в Україні. LycaMobile планує почати роботу в Україні через кілька місяців на базі мережі «Трімоб».

LycaMobile - найбільший в Європі віртуальний оператор. Компанія працює в 22 країнах і обслуговує понад 15 млн. абонентів, її оборот за 2015 рік - 1,6 млрд. євро. Вона орендує у мобільних операторів інфраструктуру і продає на її базі сервіси для кінцевих клієнтів. LycaMobile позиціонує себе як оператор з низькими тарифами. У «ТриМоб» є власна інфраструктура у всіх великих містах, але при цьому тільки 0,5 млн. абонентів. Довантажити мережу можна за рахунок партнерських домовленостей.

«ТриМоб» побудував свою 3G-мережу досить давно і зараз практично не інвестує в розширення територіальної присутності. На сайті оператора зазначено, що швидкість доступу 3G може досягати 7,2 Мбіт / сек, що сильно нижче, ніж у великої трійки ( «Київстар», Vodafone Україна, lifecell). Тут «ТриМоб» може виручити договір про національний роумінг з Vodafone Україна, який дозволяє надавати послуги абонентам, коли вони опиняються поза зоною дії мережі.
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