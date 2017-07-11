Оприлюднені деталі зустрічі Порошенка з послами НАТО

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Під час засідання комісії Україна-НАТО президент України Петро Порошенко дійсно ініціював консультації з приводу Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак ніяких домовленостей досягнуто не було, інформує relyua.net. «Так, президент чітко заявив, що ми хочемо вести діалог про надання Україні ПДЧ, і я на власні вуха це чув», - запевнив один з українських чиновників.Відразу кілька джерел підтвердили: принаймні частина іноземних учасників Комісії Україна-НАТО здивувало не тільки те, що вони «позитивно сприйняли» пропозицію Порошенка, а й те, що вони взагалі її обговорювали. «Схоже, президент говорив розмито - не всі звернули увагу на його слова про новий формат. Виступ Порошенка був сприйнято позитивно, але саме виступ, а не ця ідея », - зазначив один зі співрозмовників. «Посли, йдучи з засідання, говорили зворотне - що Порошенко зміг уникнути всіх спірних моментів і пропозицій. Тобто цю ідею вони не почули», - зазначив ще один співробітник структур альянсу, який особисто не був присутній під час дискусії.Співрозмовники також підтверджують, що заява Порошенка викликала справжню бурю в альянсі і найбільше обурювалися деякі центральноєвропейські держави, які у нас іноді зараховують до друзів Києва. Раніше повідомлялося, що члени Північноатлантичної ради «взяли до відома» прагнення України отримати план дій щодо членства в НАТО, але не давали згоди щодо цього.