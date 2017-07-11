В СБУ пояснили, в чому саме підозрюють Аєєєва

Проти громадянина Російської Федерації Віктора Агєєва, якого українці бійці взяли в полон недалеко від Луганська, відкрили кримінальне провадження за статтею 258-3 (ч.1) Кримінального кодексу - створення терористичної групи чи організації. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ліга, інформує replyua.net. Досудове розслідування у виробництві здійснює УСБУ в Луганській області. Разом з Агєєвим в зазначеному виробництві фігурують також троє громадян України.
«Слідчим відділом УСБУ в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.06.2017 р за підозрою трьох громадян України і громадянина РФ Агєєва В.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК», - сказано у відповіді СБУ.
На більшу частину питань в СБУ не відповіли, зіславшись на статтю 222 КПК і таємницю слідства. Як йдеться у відповіді спецслужби, відомості досудового розслідування розголошуються тільки з дозволу слідчого або прокурора. В СБУ не повідомили, чи є Агєєв чинним військовослужбовцям російської армії, чим саме він займався в Донбасі, за яких обставин він був затриманий, і яка конкретно запобіжний захід йому обрано.