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Дейдей – ні, Довгий – так: у ВР проголосували за зняття недоторканності з нардепів

Дейдей – ні, Довгий – так: у ВР проголосували за зняття недоторканності з нардепів
Сьогодні, 11 липня, у залі Верховної Ради розглядають питання щодо зняття недоторканності з народних депутатів, подання на яких було раніше надіслано Генеральною прокуратурою України, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Зокрема, парламент не задовольнив подання генпрокурора Юрія Луценка щодо зняття депутатського імунітету та притягнення до відповідальності парламентаря Євгена Дейдея, який представляє політичну силу Народний фронт. За це рішення проголосували 192 нардепи, проти виступили – 11, утримались – 32 та ще 60 членів парламенту не голосували. Нагадаємо, що НАБУ підозрює Євгена Дейдея у незаконному збагаченні на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Також нардепи встигли проголосувати за зняття недоторканності з Олеся Довгого. В цьому голосуванні парламент підтримав подання Генпрокуратури. На підтримку цього рішення виступили 250 парламентарів, троє проголосували проти і ще 16 утрималися. Довгому закидають перевищення службових обов’язків з метою збагачення. На даний момент нардепи почали розглядати питання щодо зняття недоторканності з Андрія Лозового, який представляє Радикальну партію Олега Ляшка.
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