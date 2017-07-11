У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо організації виступів російських артистів в Україні

До Верховної Ради в вівторок, 11 липня, було внесено проект закону, яким передбачається затвердити зміни до закону «Про гастрольні заходи в Україні», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко. Він повідомив, що над текстом закону проти російських артистів-порушників працювали депутати різних політичних сил і його було зареєстровано від нардепів чотирьох фракцій. Щоправда текст законопроекту досі не було оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Варто нагадати, на початку липня Кириленко заявляв, що лише за 2 дні Служба безпеки України спільно з прикордонниками не пропустили через кордон 7 артистів з Російської Федерації. В зв’язку з цим урядовець пропонував скласти перелік організаторів заходів, які запрошують до України порушників законодавства щодо анексованого Кримського півострова. Зокрема, пропонується, що напередодні будь-яких заходів організатори за місяць до самого дійства мають надавати українським спецслужбам інформацію про артистів, яких вони мають наміри запросити. У СБУ ж мають вирішувати, чи існують підстави для відмови у в’їзді росіянам.