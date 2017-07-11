Київ розпочне нові переговори з Ryanair

Очільник українського уряду Володимир Гройсман заявив, що представники Кабміну відновлять переговорний процес з компанією-лоукостером Ryanair, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Прем’єр-міністр повідомив, що ним була проведена спеціальна нарада за участі представників Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, аеропорту «Бориспіль», Офісу залучення та підтримки інвестицій та асоціації «Аеропортів України» з приводу повідомлення найбільшої європейської лоукост компанії Ryanair про відмову виходу на український ринок. Гройсман заявив, що окрім рішення щодо поновлення перемовин, на нараді ухвалили рішення про те, щоб направити до Національного антикорупційного бюро та Антимонопольного комітету прохання оцінити весь перебіг переговорів за участю Міністерства інфраструктури та аеропорту «Бориспіль» щодо того, як дотримувалися норми законодавства та умови конкуренції.
Прем’єр також дав завдання Мінінфраструктури, аби якомога скоріше була розроблена Стратегія розвитку транспортної галузі в авіасегменті, що передбачатиме в собі питання залучення локкостів на національний ринок, аби українці мали всі умови для вільного пересування.