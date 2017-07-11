Проблеми пляжного сезону в Києві: мешканці столиці скаржаться на зелене болото замість води

У Дніпрі почала цвісти вода. Як інформує replyua.net, це відлякує безліч відпочиваючих. Екологи ж запевняють, на багатьох Київських пляжах купитися безпечно.
«А що з Дніпром? Такої клоаки на початку липня я ще не бачив. А сморід ... Кажуть, що Бортницька не може впоратися, тому періодично скидають безпосередньо. І тому таке цвітіння. Невже це правда?»,- написав місцевий житель Олександр Рубан. Зелену рідину помітили кияни в районі центральних пляжів на Трухановому острові. «Зрозуміло, що купатися вже категорично не можна! Пляжний сезон закритий! Риторичне питання: хто винен і що робити?»,- додав Геннадій Чижиков.
Як пояснив еколог Олексій Василюк, зелена вода - наслідок цвітіння водоростей через спеку і відсутність руху води. «Я вважаю, що недобре, якщо таку воду пити. Якщо її брати в руки, або намочити, то вона не призведе до якихось хвороб або виразок. Тому що це просто водорості. Але така їх кількість говорить про якість води. Якість води погана - вода досить забруднена і досить стояча», - сказав Василюк. Він назвав це явище в нинішніх умовах - наявності водосховищ, спекотної погоди - неминучим.