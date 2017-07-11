Нардеп Кононенко переконаний, що Ryanair ще повернеться в Україну

Лоукостер Ryanair і аеропорт «Бориспіль» обмінялися політичними заявами, однак скоро вони зможуть дійти до економічної згоди. Як передає replyua.net, таку заяву оприлюднив перший заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.
«Мені відома позиція міністра інфраструктури Володимира Омеляна, керівника аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна, там є питання суто економічні - збитки аеропорту в поточному році 2 мільярди, які могли б утворитися в результаті прийняття рішення», - заявив Кононенко. На думку народного депутата, на сьогоднішній день учасники переговорів обмінялися політичними заявами і скоро досягнуть згоди.
«На мою думку, згода буде, і можливо воно буде досягнуто протягом місяця. І компанія Ryanair, і інші лоукостер прийдуть в Україну», - сказав Ігор Кононенко. Нагадаємо, лоукостер Ryanair оголосив про скасування виходу на Українські ринок. Це сталося після того, як аеропорт «Бориспіль» порушив угоду. Реакція українського сегменту Facebook на цю новину виявилася вкрай негативною. Переважна кількість користувачів звинувачує у тому, що ірландський лоукостер відмовився працювати в Україні керівництво головного летовища – аеропорту «Бориспіль».