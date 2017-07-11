У Києві побудують нову станцію метро

На Святошинсько-Броварській гілці Київського метрополітену незабаром може з'явитися нова станція метро і депо для потягів. Відповідний тендер на будівництво оголошений на порталі публічних держзакупівель ProZorro, інформує replyua.net. Прогнозована вартість робіт становить 57,56 млн. гривень. Торги заплановані на 14 липня.
Згідно із заявкою, компанія-переможець виконає будівельні роботи на ділянці від станції метро Святошин до станції Новобіличі з оборотним електродепо Новобіличі. Спочатку за планом повинні побудувати ділянку від станції Академмістечко до станції Новобіличі, де обладнають саму станцію, а також технічні гілки метро. Другим етапом буде споруда об'єктів депо.
Варто нагадати, що раніше глава київської підземки анонсував відкриття двох нових станцій до кінця 2019 року. Також повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) домовилася з китайською компанією China Railway International Group (CRIG) про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену буде складатися з 14 станцій, 3 пересадочних вузлів і 1 електродепо. Будівництво лінії буде здійснюватися в 2 черги, кожна з яких триватиме 3-4 роки.