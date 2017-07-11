ЄС офіційно підписав Угоду про асоціацію з Україною

Рада Європейського Союзу у вівторок вдень завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і в середу під час саміту Україна-ЄС в Києві сторони скоординують шляхи забезпечення максимально ефективного і швидкого досягнення цілей цієї Угоди. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко. Він також підкреслив, що з 1 вересня 2017 року розпочнеться «якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу».
За словами Порошенка, цей новий етап - етап глибинних і всеосяжних реформ, який вимагає максимальних зусиль і об'єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу. І на цьому шляху нам буде допомагати і Європейський Союз, і весь цивілізований світ.
«Угода про асоціацію була одним з головних вимог і очікувань Євромайдану. І я радий, що ми спільними зусиллями змогли його досягти. А Москва, яка мобілізувала всі свої ресурси проти Угоди про асоціацію, цинічно порушила міжнародне право та почала агресію проти України, зазнав чергової поразки. Переконаний, ми переможемо. Україна обов'язково буде в родині європейських народів - і в ЄС, і в НАТО», - написав глава держави.