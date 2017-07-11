Політолог пояснив, чому в РНБО відклали закон про реінтеграцію Донбасу

Новий закон про окуповані території Донецької та Луганської областей передбачає відхід від Мінського формату, що не було погоджено з європейськими партнерами України. Саме тому його підготовку перенесли на осінь. Як інформує replyua.net, таку точку зору журналістам висловив український політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.
«Цей закон повинен був поставити крапку в Мінській угоді. Або потрібен Мінськ-3, або потрібно переходити до іншого формату, нормандського. У нормандському форматі є проблема Меркель і Макрона. Ми не можемо самі вирішити проблему Донбасу, тільки в міжнародному аспекті. Ми не можемо самі перемогти у війні з Росією, а лише за участю міжнародного співтовариства. Це треба враховувати, створюючи будь-який закон, який буде руйнувати якісь шляхи руху до миру на Донбасі. І в цьому буде винен український уряд, українська влада, а в даному випадку - РНБО», - зазначив політолог.
За його словами, РНБО знаходиться в скрутному становище: з одного боку була розпочата піар-кампанію про те, що ми переходимо чи не в наступ на Донбасі, а з іншого боку, це заважає новим ініціативам ЄС, Нормандського формату, США.