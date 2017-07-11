Омелян наполягатиме на звільненні директора аеропорту «Бориспіль»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в середу внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна. Про це «Українській правді» повідомив міністр, інформує replyua.net. На питання, чи буде він ініціювати зміну керівництва аеропорту «Бориспіль» за непідписання договору з лоукостером Ryanair, Омелян відповів: «Так, завтра внесу на Кабміну подання про його звільнення». Як повідомлялося, в понеділок ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.
«Ryanair оголошує, що скасовує свій запланований прихід до України після того, як київський аеропорт не виконав угоду, досягнуту в Міністерстві інфраструктури з посадовими особами аеропорту і нинішнім генеральним директором аеропорту паном Рябікіним в березні цього року», - пояснила своє рішення компанія Ryanair. Лоукост-компанія запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з / в Україну, зв'язатися з нею по пошті для повернення сплачених коштів.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякає, що глава наглядової ради «Міжнародних авіаліній України» Арон Майберг винен в тому, що авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.